FT: Трамп повышает ставки в торговой войне с ЕС

Президент США Дональд Трамп ужесточил свои требования в торговых переговорах с Европейским Союзом, настаивая на минимальном тарифе от 15 до 20% при любом соглашении с Брюсселем.

Об этом Financial Times узнала от трех информированных собеседников, пишет "Европейская правда".

Как пишет FT, позиция Трампа по повышению минимального тарифа с нынешних 10% имеет целью проверить предел терпимости ЕС после недельных переговоров по торговому соглашению.

Источники издания указывают, что президент США также отклонил последнее предложение ЕС о снижении тарифов на автомобили и готов сохранить их на уровне 25%, как и планировалось.

Американский чиновник сообщил FT, что администрация Трампа сейчас рассматривает вариант взаимных тарифов с ЕС, которые превышают 10%, даже если соглашение будет достигнуто.

Это означает, что тарифы США на европейские товары будут как минимум такими же высокими, как и на момент начала торговых переговоров в апреле.

Дипломаты ЕС сказали FT, что Брюссель готовится к контрмерам. Речь идет о тарифах на американский импорт на сумму 21 млрд евро, в частности курятину и джинсы, которые должны вступить в силу 6 августа, а также на американский импорт на сумму 72 млрд евро, в частности на самолеты Boeing и бурбон.

Параллельно Еврокомиссия готовит третий перечень мер в сфере услуг США – включая сборы на цифровые услуги американских компаний и доходы от интернет-рекламы.

Напомним, 12 июля президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 августа для импорта из стран ЕС начнут действовать тарифы в размере 30%.