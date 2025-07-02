Во Франции впервые под следствием член женоненавистнического движения "инцелов"

Французские правоохранители задержали 18-летнего парня, которому инкриминируют подготовку нападений на женщин из-за ненависти к ним – это стало первым в стране случаем подобного расследования.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Как сообщила в среду Национальная антитеррористическая прокуратура (PNAT) Франции, 18-летний парень был задержан на прошлой неделе, позже его арестовали.

По данным источника AFP, подозреваемый был задержан возле школы в регионе Сент-Этьен в центральной Франции и имел при себе два ножа.

Задержанный подозревается в "сотрудничестве с террористами с целью подготовки одного или нескольких преступлений против людей", отметили в PNAT.

Он, как установило следствие, относит себя к "инцелам" (от английского involuntary celibate – "неприкосновенные невольно") – сообществу мужчин, которые не имели сексуального опыта и обвиняют в этом противоположный пол вплоть до стремления совершить над ними расправу.

Как отмечает AFP, это первый случай, когда антитеррористическая прокуратура Франции взяла на себя дело, связанное с движением "инцелов".

В прошлом году сообщалось, что правительство Великобритании планирует признать женоненавистничество одной из форм терроризма.