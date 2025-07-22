Зеленский: делегацию Украины для переговоров с РФ в Турции возглавит Умеров

Президент Владимир Зеленский во вторник, 22 июля, заслушал доклад секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова относительно предстоящей встречи с Россией в Турции.

Об этом украинский лидер сообщил в соцсетях, пишет "Европейская правда".

Во вторник, 22 июля, Зеленский провел совещание относительно необходимых Украине результатов переговорной работы.

Умеров доложил ему о выполнении договоренностей второй встречи с российской стороной в Стамбуле и договоренность о новой встрече в ближайшее время.

Зеленский отметил, что поручил сформировать делегацию для переговоров с российской стороной, которую возглавит Умеров.

По его словам, в состав делегации войдут представители украинской разведки, МИД Украины и Офиса президента.

"Украина готова работать максимально продуктивно ради освобождения наших людей из плена и возвращения похищенных детей, а также прекращения убийств и ради подготовки встречи лидеров для реального завершения этой войны", – заявил он.

Зеленский также отметил, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак доложил ему о координации дипломатической работы Украины с партнерами в Европе и Соединенных Штатах.

21 июля Зеленский заявил, что представители Украины готовятся к следующему раунду встречи с Россией в Турции в среду, 23 июля.

Украинская сторона ранее озвучила повестку дня следующей встречи: возвращение военнопленных, возвращение похищенных Россией детей и подготовка встречи на уровне лидеров

Последний раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле состоялся 2 июня. На нем Россия передала Украине свой меморандум с перечнем заведомо неприемлемых ультиматумов.