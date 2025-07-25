Иран заявил, что продолжит переговоры с европейцами по ядерной программе

В Иране положительно оценили раунд переговоров с европейскими гарантами ядерной сделки 2015 года – Великобританией, Германией и Францией – и заявили, что продолжат встречи в этом формате.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади, который представлял Тегеран на переговорах, заявил, что стороны представили конкретные идеи по отмене санкций и ядерного вопроса.

"Серьезно критикуя их позицию относительно недавней захватнической войны против нашего народа, мы объяснили наши принципиальные позиции, в частности относительно так называемого механизма возврата к предыдущим санкциям", – заявил Гарибабади.

По его словам, Иран договорился с европейскими государствами, "что консультации по этому вопросу будут продолжены".

Великобритания, Германия и Франция являются сторонами "иранской ядерной сделки", которая отменила санкции против Ирана в обмен на ограничение его ядерной программы.

Срок действия резолюции Совета безопасности ООН, которая регулирует это соглашение, завершается 18 октября. Согласно ей, все санкции против Ирана будут отменены, если механизм возврата санкций не будет запущен не позднее чем за 30 дней до этой даты.

Европейские государства ранее дали знать, что могут запустить этот механизм, если до конца августа Иран не примет конкретных мер по своей ядерной программе.

Отдельный переговорный процесс с иранцами вела и американская сторона. Но после ударов Израиля и США по своим ядерным объектам Иран отказался от любых переговоров со Штатами.

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