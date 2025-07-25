США, Франция и Сирия провели "откровенную" встречу в Париже

Главы Министерств иностранных дел Сирии и Франции, а также представитель США провели "откровенные и продуктивные", во время которых они подчеркнули важность обеспечения успеха политического перехода Сирии, единства и территориальной целостности.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Министр иностранных дел Сирии Асаад Аль-Шибани, министр иностранных дел Франции Жан Ноэль-Барро и специальный посланник США в Сирии Томас Баррак встретились в Париже. Это произошло через несколько дней после того, как перемирие остановило кровопролитие в южной провинции Сирии Сувейда.

В совместном заявлении сирийские, американские и французские официальные лица заявили, что провели "очень откровенную и продуктивную встречу в критический для Сирии момент".

Подчеркнув важность быстрого вмешательства для обеспечения успеха политического перехода в Сирии после падения экс-президента страны Башара Асада, они заявили, что договорились о необходимости гарантировать, чтобы соседи Сирии не представляли угрозы, а Сирия не представляла угрозы для своих соседей.

Они также договорились поддержать усилия по привлечению к ответственности виновных в насилии.

Отметим, во вторник, 15 июля, Израиль нанес удар по колонне сирийских танков, которая направлялась в город Сувейда в ответ на кровавые столкновения между друзским ополчением и вооруженными бедуинскими племенами. По данным Сирийской обсерватории по правам человека, по состоянию на субботу в результате этих столкновений погибло более 700 человек.

Израиль заявил, что колонна пересекла демилитаризованную зону на юге Сирии, на которой Израиль настаивает, и что сирийская армия участвует в атаках на друзское меньшинство, что Сирия отрицает.

Барак тогда обратился к израильским коллегам с просьбой воздержаться от дальнейших действий, чтобы дать шанс дипломатическому урегулированию. По словам американского чиновника, Израиль согласился.

Однако после короткой паузы Израиль продолжил и даже усилил удары. В среду израильские бомбардировки были направлены на штаб-квартиру сирийских вооруженных сил и район вблизи президентского дворца.

После этого СМИ писали, что в Белом доме все громче звучит недовольство действиями Нетаньяху – в администрации Трампа считают, что он вышел из-под контроля.

Позже в Белом доме заявили, что Трамп был "застигнут врасплох" бомбардировкой Сирии Израилем.