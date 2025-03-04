Мексика анонсировала введение тарифов в ответ Трампу

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила во вторник, что Мексика ответит Соединенным Штатам на 25-процентные тарифы, введенные решением Дональда Трампа, собственными тарифами на американские товары.

Заявление Шейнбаум приводит агентство AP, пишет "Европейская правда".

Шейнбаум заявила, что объявит о товарах, на которые Мексика наложит пошлины, в воскресенье на публичном мероприятии на центральной площади Мехико.

Вероятно, это свидетельствует о том, что Мексика все еще надеется на деэскалацию торговой войны, начатой президентом США Дональдом Трампом.

В отличие от Китая, который ввел тарифы в ответ немедленно, Мексика решила подождать до воскресенья, хотя еще в январе заявляла, что имеет план, готовый именно для такого сценария.

"Нет никаких мотивов, причин или обоснований в поддержку этого решения, которое повлияет на наших людей и наши страны", – сказала она.

Шейнбаум отвергла "информационный бюллетень", опубликованный Белым домом в понедельник, в котором повторяется обвинение в том, что мексиканские наркоторговцы продолжают действовать из-за "невыносимых отношений с правительством Мексики".

Она назвала его "оскорбительным, клеветническим и безосновательным", а затем перечислила достижения своей молодой администрации в борьбе с мощными мексиканскими наркокартелями.

Тарифы, которыми президент Дональд Трамп угрожал Канаде и Мексике, вступили в силу во вторник, увеличив риск ответов со стороны партнеров Соединенных Штатов.

Напомним, недавно Трамп также анонсировал 25-процентные пошлины на товары из ЕС "вскоре".