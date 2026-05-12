Сибига: без США завершить мирные усилия невозможно

Глава МИД Андрей Сибига заявил о важности признать то, что участие США необходимо, чтобы достичь реальных результатов в мирных усилиях для завершения российско-украинской войны.

Об этом он заявил во вторник на мероприятии Польского института международных дел (PISM), сообщает "Европейская правда".

Сибига отметил, что Украина ожидает от США лидирующей роли в этом процессе. Он напомнил о важности покупки вооружений в США и приветствовал усилия Вашингтона в мирном процессе.

"Мы покупаем у них вооружение. Вот почему эта программа PURL для нас так важна, ведь для нас это единственный способ приобрести стратегические системы противовоздушной обороны и ракеты большой дальности", – сказал министр.

При этом он подчеркнул, что не верит в возможность достичь завершения мирных усилий без американской стороны.

"Это невозможно. Нам нужно их участие, но также параллельно нам нужно их влияние и давление на Россию. Я считаю, что важно признать это", – отметил министр.

Напомним, Украина ожидает в Киеве представителей президента Америки на рубеже весны-лета.

Между тем Сибига в понедельник принял участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе, во время которого предложил усилить роль Европы в мирных усилиях.