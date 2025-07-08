Британия угрожает Израилю ужесточением мер, если ситуация в Газе не изменится

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми отметил необходимость прекращения огня в Газе и заявил о готовности усилить меры против Израиля.

Заявление главы британского МИД приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Лэмми отметил, что Великобритания готова пойти дальше в своих мерах против Израиля, если ситуация в Газе не изменится.

"Мы должны добиться прекращения огня", – сказал глава МИД Великобритании.

На вопрос, будет ли он принимать дальнейшие меры против Израиля, если ситуация в Газе не изменится, он ответил: "Да. Да, мы будем".

В ближайшее время дипломатическая служба Европейского Союза планирует представить государствам-членам варианты действий против Израиля в ответ на нарушение им прав человека в секторе Газа.

В последние недели большинство стран ЕС усилили риторику в отношении Израиля из-за случаев убийства гражданских в Газе, которые пытались получить гуманитарную помощь.

В то же время предложения масштабных санкций, как-то ограничений по торговле или продаже оружия, не поддерживают несколько государств Евросоюза, в частности Германия и Франция.

В ЕС неформально считают наиболее реалистичным вариантом целевые санкции против отдельных должностных лиц Израиля – как это сделали, например, Великобритания и Норвегия.