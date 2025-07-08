Экс-советник Байдена: администрация не сдерживала эскалацию РФ, а давала Украине оружие

Советник по вопросам национальной безопасности в администрации бывшего американского президента Джо Байдена Джейк Салливан отрицает, что администрация Байдена фокусировалась на сдерживании эскалации со стороны России и Украины, и заверил, что главной задачей было предоставлять оружие Украине.

Об этом он сказал в интервью "Суспільному", отвечая на вопрос об ограничении в использовании Украиной американского дальнобойного оружия для ударов по территории России, пишет "Европейская правда".

Салливан "полностью отверг" утверждение, что основной стратегией Соединенных Штатов во времена администрации Байдена было "управление эскалацией".

"Основной стратегией было предоставить беспрецедентный объем военной помощи Украине и введение исторического уровня санкций в отношении России. Если посмотреть на количество предоставленного нами оружия и скорость, с которой это было сделано – думаю, это превзошло любые ожидания в феврале 2022-го", – заявил он.

Салливан сказал, что даже в моменты "повышенного напряжения и высокой вероятности потенциального применения Россией тактического ядерного оружия" – Соединенные Штаты не прекращали поставлять Украине оружие.

"Да, мы установили ограничения на удары дальнобойного оружия по России на значительный период времени. Но тогда мы считали – и до сих пор считаем – что такие удары дали бы ограниченный результат. Они никогда не станут панацеей в этой войне", – пояснил экс-советник.

Он отметил, что полный "послужной список" администрации Байдена не указывает на историю о том, как они "сдерживались".

"Это была история о том, как мы стремительно поставляли огромное количество вооружения в Украину, за очень ограниченными исключениями. То же, что администрация Трампа делает сегодня, прямо противоречит стратегии [нашей администрации]. Это вредит позициям Украины как на поле боя, так и за столом переговоров", – добавил он.

На прошлой неделе Пентагон объявил, что приостанавливает передачу части артиллерийских боеприпасов и средств противовоздушной обороны Украине, сославшись на необходимость сохранения оружия для защиты от других угроз.

В пятницу, 4 июля, состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, во время которого обсуждался вопрос поставок оружия Украине.

Недавно комментируя остановку некоторых видов боеприпасов Украине, в Пентагоне заявили, что администрация Байдена в течение четырех лет бездумно раздавала оружие.

В то же время после разговора Трампа и Зеленского в Пентагоне объявили, что по поручению президента США присылают Украине дополнительное оборонительное оружие.

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