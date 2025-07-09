США ввели очередные санкции против Ирана

Соединенные Штаты в среду объявили о новых санкциях против компаний, которые помогают Ирану продавать нефть через теневую банковскую сеть.

Об этом говорится в заявлении Министерства финансов США, пишет "Европейская правда".

Новые финансовые ограничения США касаются 22 компаний, зарегистрированных в Гонконге, Объединенных Арабских Эмиратах и Турции.

Как утверждает американский Минфин, эти компании используются Корпусом стражей Исламской революции для получения сотен миллионов долларов прибыли от продажи нефти через оффшорные счета.

"Иран использует эти средства для финансирования своих программ баллистических ракет и ядерного оружия, а также для поддержки своих террористических прокси-организаций и партнеров на всем Ближнем Востоке", – говорится в заявлении.

Администрация Дональда Трампа объявила о кампании "максимального давления" на Иран, призванной помешать ему получить ядерное оружие.

В ее рамках США усиливают санкции против иранского режима, чтобы, среди прочего, перекрыть пути получения Тегераном средств от продажи нефти.

В то же время в июне президент Дональд Трамп намекнул на возможное смягчение санкций после атаки США на иранские ядерные объекты.