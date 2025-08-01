Трамп сообщил о визите своего посланника в Россию

Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф отправится с визитом в Россию.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Белом доме, сообщает "Европейская правда".

Как отметил американский президент, Уиткофф отправится в Россию по завершении визита в Израиль.

"Он (Уиткофф. – Ред.) едет в Россию, верьте или нет", – сказал Трамп, когда его спросили о текущей поездке Уиткоффа на Ближний Восток.

Как известно, ранее на этой неделе Трамп заявил, что США начнут вводить пошлины и другие меры против России через 10 дней, если Москва не продемонстрирует прогресс в прекращении войны в Украине.

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев на это заявил, что Трамп "играет в игру ультиматумов с Россией". Тогда же он сказал, что "каждый новый ультиматум – это угроза и шаг к войне" и уточнил, что не между Россией и Украиной, а с "его собственной страной".

В ответ президент США заявил, что Медведеву стоит "следить за словами" и он заходит слишком далеко.