Байден предупредил о "темных временах" для США из-за Трампа

Экс-президент США Джо Байден в публичном выступлении предупредил, что страна входит в "темные времена" из-за действий действующего президента Дональда Трампа.

Как сообщает "Европейская правда", фрагмент выступления опубликовал, в частности, CNN.

Байден, выступая на конференции адвокатов в Чикаго, высказал мнение, что страна вступает в "темные времена" из-за политики и подходов его преемника на посту Дональда Трампа.

"Судьи имеют значение. Суды имеют значение. Закон имеет значение, и Конституция имеет значение. Я много думаю об американцах, которые начинают понимать, что под давлением, под которым мы оказались с этим парнем ("this guy"), который сейчас – наш президент... Готовьтесь, господа, это только начало", – сказал экс-президент.

Байден в своей речи ни разу не назвал Трампа по имени, употребив вместо этого такую формулировку.

"Я горжусь тем, что назначил судей, которые стараются действовать максимально независимо, справедливо, беспристрастно, соблюдать верховенство права... Хотелось бы, чтобы я мог сказать то же самое об исполнительной власти – которая, похоже, делает все возможное для демонтажа Конституции... Это темные времена", – сказал Джо Байден, добавив далее, что "наше будущее – под угрозой".

Напомним, весной стало известно, что у Джо Байдена диагностировали агрессивную форму рака с метастазами в костях.

В первых своих комментариях после новостей о диагнозе Байдена Трамп пожелал ему скорейшего выздоровления, но позже выразил удивление, что об онкологическом диагнозе его предшественника не стало известно раньше.

Также позже Трамп заявил, что ему "не жаль" Байдена в связи с диагностированным у него онкозаболеванием.