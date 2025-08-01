В Австрии заморозили зарплаты топ-чиновникам

Австрийское правительство договорилось о нулевом росте зарплат высших чиновников страны, сделав шаг к урегулированию этого вопроса на федеральном и земельном уровнях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АРА.

Лидеры трех партий коалиции Австрии объявили о очередном замораживании зарплат в совместном заявлении в пятницу.

Замораживание коснется федерального президента, членов правительства и государственных секретарей, главы Счетной палаты и депутатов, включая спикеров.

Такой шаг призван урегулировать вопрос повышения зарплат госслужащих в Австрии, которая рассчитывается по-разному на федеральном уровне и на уровне земель.

Еще в прошлом году австрийская Счетная палата критиковала сложившуюся ситуацию, назвав ее далекой от идеи прозрачной и справедливой структуры зарплат чиновников.

Правительство Австрии призвало власти земель последовать его примеру и также заморозить повышение зарплат, пока осенью 2025 года не будет принято законодательство об их индексации.

Напомним, в июне 2022 года представители государств-членов Европейского Союза и Европейского парламента согласовали законопроект о минимальном доходе, который бы обеспечивал достойный уровень жизни всем гражданам ЕС.

Правительство Словакии в феврале 2024 года одобрило постановление о повышении заработных плат, несмотря на то, что они должны были быть заморожены из-за роста государственного долга.