Швейцария будет вынуждена потратить до $1,6 млрд дополнительно на F-35 из-за пошлин США

Швейцария столкнется с дополнительными расходами в размере 1,3 млрд швейцарских франков (около $1,6 млрд) на приобретение истребителей F-35A американского производства после того, как не удалось заключить сделку с фиксированной ценой.

Об этом сообщило правительство страны в среду, 13 августа, пишет "Европейская правда".

Это стало очередным ударом для правительства после того, как США наложили на страну неожиданно высокие пошлины – 39%.

По данным правительства, переговоры между швейцарскими и американскими чиновниками, в частности министром обороны Мартином Пфистером и его американским коллегой Питом Хегсетом, не смогли убедить США рассмотреть возможность фиксированной цены. По словам правительства, перерасход составит от 650 млн до 1,3 млрд швейцарских франков.

"Переговоры четко показали, что США не готовы отступить от своей позиции", – говорится в заявлении правительства.

Вследствие этого, правительство страны вынуждено согласиться на цену за партию продукции, которая соответствует стоимости, согласованной между правительством США и производителем, говорится в сообщении.

В то же время в заявлении подчеркнули, что неблагоприятный результат не заставит правительство немедленно отменить заказ, зато Федеральное министерство обороны до конца ноября подробно рассмотрит различные варианты, в частности: текущие требования к противовоздушной обороне все еще соответствуют принципам, на которых базировалась оценка F-35A.

Ранее писали, что швейцарские политики из разных партий стремились отменить заказ на более трех десятков истребителей F-35A в после того, как Трамп ввел пошлины на товары из этой страны, о котором страны окончательно договорились в 2022 году.

В конце июля 2025 года Трамп повысил пошлины на швейцарский импорт до 39% – самый большой показатель для всех европейских стран.

Его причиной стал торговый профицит Швейцарии с США в размере $38,5 млрд, связанный с довольно специфическими товарами – золотом, фармацевтической продукцией, часами и медицинскими принадлежностями.

Объявление администрации Трампа застало руководство Швейцарии врасплох. Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер не смогла достичь прогресса на срочных переговорах в Вашингтоне, которые стали последней попыткой снизить 39-процентный тариф.

7 августа большинство обновленных тарифов на импорт, введенных Трампом, вступили в силу.