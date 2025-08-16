Европейские лидеры вышли с совместным заявлением после саммита Трамп-Путин на Аляске

После встречи президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина на Аляске, Европейский Союз ожидает проведения трехстороннего саммита с участием президента Украины Владимира Зеленского и готов присоединиться к его подготовке.

Об этом говорится в совместном заявлении европейских лидеров, текст которого есть в распоряжении "Европейской правды".

Лидеры ведущих государств Европы и европейских институтов выпустили совместное заявление по результатам встречи Трампа и Путина на Аляске.

Документ подписали президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Европейского Совета Антониу Кошта.

"Сегодня утром президент Трамп проинформировал нас и президента Зеленского после своей встречи с президентом России на Аляске 15 августа 2025 года. Лидеры приветствовали усилия президента Трампа, направленные на... завершение российской агрессивной войны и достижения справедливого и прочного мира", – говорится в заявлении.

Лидеры цитируют Трампа, который сообщил, что "следующим шагом теперь должны стать дальнейшие переговоры с участием президента Зеленского, с которым он вскоре встретится".

"Мы также готовы работать с президентом Трампом и президентом Зеленским над подготовкой трехстороннего саммита при поддержке Европы", – отмечают руководители государств Европы и европейских институтов.

"Мы четко заявляем, что Украина должна иметь незыблемые гарантии безопасности, чтобы эффективно защищать свой суверенитет и территориальную целостность. Мы приветствуем заявление Президента Трампа о том, что США готовы предоставить гарантии безопасности. "Коалиция желающих" готова играть активную роль", – отмечается в документе.

Перед этим СМИ стало известно, что Трамп якобы заявил Украине и европейцам, что глава Кремля Владимир Путин хочет сразу говорить об условиях завершения войны, а не о паузе в боевых действиях, и Трамп считает, что это было бы лучше.

Как известно, Трамп после встречи на Аляске заявил, что договорился с Путиным об обмене территориями и "Зеленский должен это принять".

Также он сказал, что будет участвовать во встрече Зеленского и Путина, если такая состоится.

Владимир Зеленский сообщил, что в понедельник, 18 августа, летит в Вашингтон на переговоры с Трампом.