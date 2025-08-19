Премьер Британии анонсировал продолжение переговоров по гарантиям безопасности для Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что переговоры по гарантиям безопасности для Украины будут продолжаться также во вторник, 19 августа.

Его цитирует CNN, пишет "Европейская правда".

Стармер в понедельник, 18 августа, заявил, что переговоры по гарантиям безопасности для Украины между США и основными европейскими союзниками Киева будут продолжаться во вторник, 19 августа.

"Мы поручили это нашим командам. Некоторые из них даже прибудут завтра (19 августа. – Ред.), чтобы начать детальную работу над этим", – сказал он.

Отметим, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Великобритании считают, что важнейшим результатом переговоров в Белом доме была готовность США работать над гарантиями безопасности для Украины.

Президент Украины признал, что представил во время визита в США свое видение гарантий безопасности для Украины. Также он не ждет, что все участники "коалиции решительных" пришлют в Украину контингент в рамках гарантий безопасности.

