Министр обороны Польши после падения дрона обвинил Россию в провокации

Вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подтвердил, что объект, упавший в ночь на 20 августа на кукурузное поле в Люблинском воеводстве, был российским беспилотником.

Об этом он сказал на пресс-конференции в среду, его цитирует Onet, сообщает "Европейская правда".

Косиняк-Камыш заявил, что нарушение польского воздушного пространства – очередная российская провокация.

Он отметил, что это произошло в решающий момент – во время усилий по достижению прекращения огня или даже прекращения войны в Украине.

"Россия снова провоцирует страны НАТО. После инцидентов с беспилотниками, произошедших в Румынии, Литве, Латвии, мы снова имеем дело с российским беспилотником. Это особый момент, когда идут дискуссии о мире", – заявил он на пресс-конференции.

"В тот момент, когда есть надежда, что эта война, которую начала Россия, война против украинского государства, война, которая также угрожает странам НАТО, имеет шанс закончиться, Россия снова провоцирует", – сказал вице-премьер Польши.

Косиняк-Камыш сообщил, что совещания в Министерстве внутренних дел и Министерстве обороны продолжаются. О ситуации на постоянной основе информируются "все союзники".

Вице-премьер сообщил, что поставил перед оперативным командующим задачу подготовить "комплексный отчет о сегодняшней российской провокации".

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее подтвердил, что произошло новое нарушение польского воздушного пространства с востока, и анонсировал протест со стороны МИД против "виновника".

Отдельно представитель Сикорского Павел Вронский сообщил агентству Reuters, что объект, который взорвался ночью в кукурузном поле на востоке Польши, был российской версией беспилотника Shahed.

Примечательно, ранее польские военные заявляли, что по предварительным результатам анализа записей радаров ночью не было зафиксировано нарушение воздушного пространства Польши со стороны Украины или Беларуси.

Позже из предварительных выводов польской прокуратуры стало известно, что ночью на кукурузное поле в Люблинском воеводстве упал военный беспилотник.