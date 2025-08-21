СМИ: Трамп делегировал Рубио переговоры по гарантиям безопасности для Украины

Американский президент США Дональд Трамп делегировал госсекретарю США Марко Рубио переговоры с европейскими лидерами о гарантиях безопасности для Украины.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники и слова осведомленных собеседников, пишет "Европейская правда".

Издание пишет, что Трамп делегировал Рубио переговоры с европейскими лидерами по разработке предложенных гарантий безопасности для Украины:

Отмечается, что эта задача потребует от Рубио сбалансировать настойчивость Трампа на том, чтобы американские войска не были размещены в Украине, и необходимость заверить президента Владимира Зеленского, что его страна получит поддержку, если правитель Кремля Владимир Путин нарушит любое мирное соглашение и снова нападет.

Рубио придется убедить европейцев, что непостоянный Трамп будет придерживаться своего обязательства помочь им защитить Украину, не делая этого под флагом НАТО.

По словам чиновника администрации Трампа, Рубио ведет "деликатные дипломатические переговоры" с коллегами из Украины и других европейских союзников.

Собеседник издания утверждает, что советники по национальной безопасности этих стран планируют встретиться в четверг, 21 августа, с Рубио.

Представитель администрации заявил, что переговоры определят, "как могут выглядеть гарантии безопасности", перед возможной встречей Зеленского и Путина.

Обратим внимание: СМИ писали, что США планируют играть минимальную роль в любых гарантиях безопасности Украины. А вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил с заявлением о том, что европейские страны должны взять на себя основные финансовые обязательства в будущем соглашении о гарантиях безопасности для Украины.

Как известно, утром в среду, 20 августа, в штаб-квартире НАТО состоялось заседание Североатлантического совета на уровне послов государств-членов НАТО, в ходе которого обсуждались результаты переговоров в Вашингтоне и процессы по подготовке гарантий безопасности для Украины.

Встреча проводилась в рамках подготовки к круглому столу с участием военного руководства государств НАТО (начальники генеральных штабов), который состоялся позже в тот же день.

Читайте также: Убедить Трампа, заставить Путина. Что услышал Зеленский в Белом доме и чего ждать дальше.