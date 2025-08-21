СМИ: США хотят играть минимальную роль в гарантиях безопасности Украины

Представитель Пентагона сообщил небольшой группе союзников, что США планируют играть минимальную роль в любых гарантиях безопасности Украины.

Об этом пишет Politico со ссылкой на слова европейского чиновника и другого собеседника, знакомого с ходом переговоров, передает "Европейская правда".

Такие комментарии озвучил Элбридж Колби – заместитель министра обороны по вопросам политики. Они прозвучали в ответ на вопросы европейских военных лидеров во время совещания, которое возглавлял председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.

По словам европейского чиновника и другого собеседника, министры обороны Великобритании, Франции, Германии и Финляндии настаивали на том, чтобы американская сторона раскрыла информацию о том, какие войска и воздушные силы она предоставит Украине для содействия соблюдению мирного соглашения с Россией.

В результате представитель Пентагона сообщил, что США планируют играть минимальную роль в любых гарантиях безопасности Украины.

Собеседники утверждают, что эта встреча и другая, спешно организованная в среду, 20 августа, с лидерами НАТО вызвали у союзников все большую озабоченность, что президент Дональд Трамп будет полагаться на Европу в обеспечении долгосрочного мира после окончания российской агрессии.

"Становится очевидным, что это Европа будет обеспечивать выполнение этих обязательств на местах. США не полностью отданы ни одному делу", – сказал дипломат НАТО.

В этом контексте отметим, что вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил с заявлением о том, что европейские страны должны взять на себя основные финансовые обязательства в будущем соглашении о гарантиях безопасности для Украины.

А утром в среду, 20 августа, в штаб-квартире НАТО состоялось заседание Североатлантического совета на уровне послов государств-членов НАТО, в ходе которого обсуждались результаты переговоров в Вашингтоне и процессы по подготовке гарантий безопасности для Украины.

Встреча проводилась в рамках подготовки к круглому столу с участием военного руководства государств НАТО (начальники генеральных штабов), который состоялся позже в тот же день.

