Китай опроверг, что готов отправить миротворцев в Украину

Китай опроверг информацию немецкого издания Welt, которое ранее писало о готовности Пекина при определенных условиях принять участие в миссии по развертыванию миротворческого контингента в Украине.

Об этом в ходе брифинга заявил представитель Министерства иностранных дел Китая Гуо Цзякунь, сообщает "Европейская правда".

В публикации Welt говорилось, что готовность Китая отправить миротворцев в Украину вызвала неоднозначную реакцию в европейских кругах.

Когда представителя китайского МИД спросили об этом материале, он ответил, что изложенная в нем информация не соответствует действительности.

"Эта информация не соответствует действительности. Позиция Китая по кризису в Украине является последовательной и четкой", – подчеркнул он.

Дипломаты ЕС на условиях анонимности рассказали Welt am Sonntag, что в китайских властных кругах подтвердили готовность принять участие в миротворческом контингенте для Украины.

Однако источники подчеркнули, что Пекин будет готов сделать это, "если миротворческие войска будут развернуты на основе мандата Организации Объединенных Наций".

В то же время высокопоставленный дипломат ЕС выразил беспокойство, что "Китай прежде всего захочет шпионить в Украине и займет явно пророссийскую позицию вместо нейтральной в случае конфликта".

По данным СМИ, лидер России Владимир Путин на встрече с американским президентом Дональдом Трампом 15 августа был не против гарантий безопасности для Украины и называл Китай как одно из государств, которые могли бы предоставить такие гарантии.

В то же время президент Владимир Зеленский говорил, что не видит Китай среди будущих гарантов безопасности.

Европейские чиновники, как известно, обсуждают план отправки британских и французских войск в Украину в рамках мирного соглашения, причем около 10 стран готовы предоставить своих военных.