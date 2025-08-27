США одобрили контракт на $1,85 млрд с Польшей по обслуживанию F-35

США одобрили возможную продажу Польше услуг по техническому обслуживанию и логистической поддержке истребителей F-35 на сумму 1,85 млрд долларов

Об этом сообщает Defence industry, пишет "Европейская правда".

Агентство по вопросам оборонной безопасности и сотрудничества подтвердило, что Конгресс был уведомлен о предлагаемой продаже.

Запрос Польши включает оборудование и услуги, такие как программа усовершенствования компонентов авиационных двигателей, запасные части, модификации, расходные материалы, ремонт и поддержка возврата, а также секретное и несекретное программное обеспечение и документация.

Он также охватывает инженерные, технические и логистические услуги правительства США и подрядчиков, а также другую поддержку программы.

"Эта предлагаемая продажа будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности союзника по НАТО, который является силой политической и экономической стабильности в Европе", – заявили в Госдепе США.

Чиновники добавили, что программа усилит способность Польши поддерживать свой парк F-35 против текущих и будущих угроз.

Компания General Electric Aerospace, базирующаяся в Огайо, будет главным подрядчиком программы.

Польша подписала контракт на покупку в США 32 истребителей F-35 в 2020 году.

В феврале 2025 года Польша показала, как ее пилот впервые совершил полет на истребителе F-35.