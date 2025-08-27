Польское издание уволило украинца, сравнившего Навроцкого с "паханом"

Польское издание Obserwator Międzynarodowy ("Международный обозреватель") заявило, что увольняет с должности заместителя главного редактора Виталия Мазуренко, который накануне неоднозначно высказался в отношении президента Кароля Навроцкого.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте издания, пишет "Европейская правда".

Речь идет о словах Мазуренко – украинца, который получил гражданство Польши, – во время программы, транслировавшейся на канале Polsat News 26 августа.

"Редакция портала Obserwator Międzynarodowy хочет однозначно подчеркнуть, что это было частное мнение этого лица, высказанное без ведома и согласия редакции. Оно никоим образом не отражает позицию нашей редакции и не соответствует ценностям, которыми мы руководствуемся", – говорится в заявлении.

Издание сообщило, что было принято решение о немедленном прекращении сотрудничества с Мазуренко и лишении его должности заместителя главного редактора.

"Как польский портал, мы категорически не принимаем и не терпим подрыва авторитета должности президента Республики Польша. Наши ценности основываются на честной журналистике, ответственности за слово и полном уважении к институтам Польского государства и его представителям", – говорится в заявлении.

Как сообщает Onet, во вторник вечером громкий резонанс вызвало заявление Мазуренко, который в программе Polsat News назвал Кароля Навроцкого "паханом".

"Риторика и поведение господина Навроцкого не является президентским поведением, а поведением пахана. Так в российских тюрьмах называют криминального авторитета", – сказал Виталий Мазуренко.

Ведущая программы расценила эти слова как "переход границ". "Это оскорбительно для главы польского государства, и я думаю, вам стоит подумать, уместен ли такой термин. Вы сравниваете польского президента с человеком из тюремной среды", – ответила она.

Мазуренко ответил, что не согласен с обвинением. "Я сравниваю поведение конкретного человека; я не хочу подрывать институт президента. Его поведение направлено против беззащитных украинских иммигрантов", – добавил он.

Ведущая дала Мазуренко возможность отказаться от своих высказываний в отношении президента, но журналист отказался извиняться в эфире. Однако он сделал это в Facebook через несколько часов.

"Как гражданин Республики Польша, хочу подчеркнуть, что с полным уважением отношусь к институтам страны во главе с президентом Республики Польша. Прошу прощения у всех, чьи чувства могли повлиять на мои слова", – написал Мазуренко.

Напомним, 25 августа президент Польши Кароль Навроцкий ветировал новую редакцию закона о помощи гражданам Украины.

Новый законопроект Навроцкого предусматривает доступ к услугам и здравоохранению только для тех граждан, которые работают и платят взносы в Польше.

Также Навроцкий анонсировал законодательную инициативу, которая в Уголовном кодексе Польши приравняет "бандеровский символ" к нацистским и коммунистическим символам.