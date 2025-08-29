Politico: в Европе обсуждают создание 40-километровой буферной зоны в Украине

Европейские лидеры рассматривают возможность создания 40-километровой буферной зоны между украинскими и российскими войсками в рамках будущего мирного соглашения.

Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на слова пяти европейских дипломатов, пишет "Европейская правда".

По словам пяти собеседников издания, это предложение является одним из нескольких, которые военные и гражданские чиновники обсуждают как возможный сценарий послевоенного урегулирования.

Чиновники не имеют единого мнения относительно глубины зоны, и непонятно, примет ли Киев такой план, ведь он, вероятно, будет предусматривать территориальные уступки. США, похоже, не участвуют в обсуждениях по поводу этой буферной зоны.

Европейские дипломаты избегают сравнений со строго охраняемой границей между Северной и Южной Кореей, которые технически до сих пор находятся в состоянии войны. Они скорее сравнивают это с разделом Германии во время холодной войны.

Количество военных, необходимых для патрулирования границы, также остается под вопросом. Обсуждается диапазон от 4 тысяч до около 60 тысяч военных. Однако страны пока не взяли на себя никаких обязательств, а президент США Дональд Трамп отказался от возможности участия американских военных.

Любые миротворческие силы, по словам двух дипломатов, выполняли бы двойную роль: патрулирование вблизи демилитаризованной зоны и одновременное обучение украинских военных.

Союзники воздерживаются от публичных обещаний относительно войск, ожидая ключевых деталей, отметил один из европейских чиновников. Среди вопросов, которые нужно выяснить – правила применения силы для военных НАТО на передовой, как реагировать на возможную эскалацию со стороны России, и будет ли нужно привлекать третьи страны для патрулирования зоны, если Кремль выступит против присутствия сил Альянса.

"Все пытаются как можно быстрее договориться о гарантиях безопасности, чтобы Трамп не передумал относительно давления на Путина с целью достижения урегулирования путем переговоров", – сказал один из европейских чиновников.

Предложение о буферной зоне не обсуждалось во время видеоконференции руководителей оборонных ведомств НАТО в понедельник, отметил один из европейских дипломатов.

Французские и британские войска, вероятно, составят ядро иностранного военного присутствия, сообщили два европейских дипломата, добавив, что эти страны убеждают других союзников помочь в обеспечении военных ресурсов.

Ранее издание FT сообщало, что западные партнеры Украины подготовили предварительный план, предусматривающий создание демилитаризованной зоны, которая, вероятно, будет патрулироваться нейтральными миротворческими войсками третьей страны.

Между тем Россия отклонила идею о присутствии европейских войск в Украине и войск из любого государства НАТО, что противоречит утверждению президента США Дональда Трампа о том, что Путин согласится на них в рамках мирного соглашения.