СМИ: Трамп предлагает привлечение ЧВК из США как составляющую гарантий для Украины

Президент США Дональд Трамп якобы предложил привлечь частные военные компании из Штатов в рамках потенциальных гарантий безопасности для Украины – они должны помочь с фортификациями и быть сдерживающим фактором.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает The Telegraph, пишет "Европейская правда".

Трамп на переговорах с европейскими государствами относительно потенциальных гарантий безопасности для Украины в рамках мирного соглашения якобы предложил привлечь с американской стороны частные военные компании, которые дополнят усилия европейских партнеров.

По замыслу, эти американские компании могут привлекаться к укреплению фортификаций, строительству новых военных баз и защите американского бизнеса на территории Украины, а присутствие контрактников-американских граждан было бы дополнительным фактором сдерживания для России.

Предложение якобы обсуждается среди других мер, которые согласились предложить государства "коалиции решительных" во главе с Францией и Великобританией.

Использование контрактников из ЧВК позволило бы Трампу, который уже обещал не отправлять американских военных в Украину, успокоить страхи наиболее изоляционистского крыла трампистов, говорят собеседники.

Перед этим FT узнали, что Трамп на переговорах с европейцами предлагал привлечение китайских миротворцев в "буферной зоне", которую согласуют в рамках потенциального соглашения; в Белом доме назвали эти сообщения неправдой.

Напомним, министры обороны ЕС договорились разместить военных инструкторов на территории Украины в рамках гарантий безопасности.