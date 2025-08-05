ЕС официально отложил контрмеры против США, которые готовил из-за тарифов

Европейская комиссия во вторник отложила применение контрмер против американских товаров на сумму 93 миллиарда евро, которые подготовила после решения США ввести тарифы на европейский импорт.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь Еврокомиссии Олоф Гилл, исполнительный орган ЕС "утвердил необходимые юридические процедуры для приостановления введения наших контрмер ЕС, которые должны были вступить в силу 7 августа".

Однако, как сообщил AFP чиновник ЕС на условиях анонимности, Брюссель всегда может отменить свои ответные меры, если произойдет что-то неожиданное.

"Мы положили их (контрмеры. – Ред.) обратно в морозилку и всегда можем достать, если будет нужно, поэтому мы всегда можем отменить приостановку", – заявило AFP источник.

Как известно, ЕС подготовил ответ на потенциальные тарифы США, который предусматривает меры на сумму 93 млрд евро против американского импорта – от сои до самолетов, автомобилей и виски.

Меры должны были вводиться постепенно, начиная с 7 августа. Но в конце июля Евросоюз и США заключили политическое соглашение, которое предусматривает закрепление тарифов на европейский импорт в Штаты на уровне 15%.

Это стало итогом многих месяцев переговоров на фоне угроз со стороны США установить пошлины на европейские товары в размере 30% с 1 августа, тогда как ЕС надеялся сохранить основную ставку тарифов на уровне 10%.

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