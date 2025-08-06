Индия отреагировала на дополнительные тарифы США из-за импорта российской нефти

Индия выразила сожаление в связи с решением президента США Дональда Трампа обложить ее товары дополнительным 25-процентным тарифом в связи с импортом российской нефти.

Об этом говорится в заявлении индийского Министерства иностранных дел, пишет "Европейская правда".

МИД Индии повторил предыдущую позицию, согласно которой ее импорт "основан на рыночных факторах и осуществляется с целью обеспечения энергетической безопасности 1,4 миллиарда населения".

"Поэтому чрезвычайно прискорбно, что США решили ввести дополнительные тарифы против Индии за действия, которые также предпринимают несколько других стран в своих национальных интересах", – говорится в заявлении.

Внешнеполитическое ведомство Индии назвало действия США "несправедливыми, необоснованными и неразумными" и пообещало принять "все необходимые меры" для защиты национальных интересов.

Президент США Дональд Трамп в среду, 6 августа, распорядился ввести дополнительный тариф в 25% в отношении Индии из-за импорта ею российских энергоносителей, воплотив угрозу последних дней. Тариф вступит в силу через 21 день.

Ранее Трамп заявил, что снижение цен на энергоносители может повлиять на Владимира Путина и заставить его прекратить войну в Украине.