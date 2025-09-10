Президент Еврокомиссии анонсировала "Альянс дронов" с Украиной, выделит на это 6 млрд евро

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о выделении авансом 6 млрд евро кредита, финансируемого за счет доходов от замороженных российских активов, на производство беспилотников для Украины.

Об этом она сказала в ежегодной речи о положении Европейского Союза в Европарламенте, сообщает корреспондентка "Европейская правда".

Фон дер Ляйен отметила, что именно на использование Украиной беспилотников приходится более двух третей потерь российской техники.

"Это не просто преимущество на поле боя. Это напоминание о силе человеческой изобретательности в наших открытых обществах", – отметила она.

Но, по ее словам, Россия быстро догоняет, при поддержке разработанных в Иране беспилотников типа "Шахед". И она использует преимущества промышленного массового производства.

"Таким образом, изобретательность помогла открыть двери для обороны Украины, но необработанная индустриальная мощь, с другой стороны, может угрожать закрыть их", – отметила президент Еврокомиссии.

По ее словам, ЕС может использовать свою индустриальную мощь, чтобы поддержать Украину в противостоянии этой войне с использованием беспилотников.

"Мы можем помочь превратить украинскую изобретательность в преимущество на поле боя – и на совместную индустриализацию. Вот почему я также могу объявить, что Европа авансом выделит 6 миллиардов евро из кредита ERA и заключит с Украиной Альянс беспилотников", – заявила фон дер Ляйен.

"У Украины есть изобретательность. Сейчас ей нужен масштаб. И вместе мы можем ее обеспечить: так, чтобы Украина сохранила свое преимущество, а Европа укрепила свое", – добавила она.

Урсула фон дер Ляйен также заявила о необходимости срочно разработать новое решение по военному финансированию Украины на основе замороженных российских активов.

В 2024 году G7 согласовала совместное предоставление Украине займа на 50 млрд долларов за счет активов РФ: средства будут предоставляться формально как кредит, но погашаться за счет доходов от замороженных российских активов. Евросоюз в целом должен перечислить 18,1 млрд евро в рамках этого механизма.