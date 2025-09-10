В НАТО обсудят, как реагировать на вторжение дронов РФ в воздушное пространство Польши

Североатлантический совет в среду, 10 сентября, соберется на заседание, чтобы обсудить, какой должна быть реакция НАТО на вторжение российских дронов на территорию Польши этой ночью.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" сообщила пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт.

Ночью 10 сентября Польша подтвердила нарушение своего воздушного пространства российскими БПЛА во время массированной атаки против Украины и впервые решила сбивать их.

"Североатлантический совет собирается сегодня утром на очередное заседание и, среди прочего, будет обсуждать вопрос реакции НАТО на ночное вхождение беспилотников в воздушное пространство Польши", – отметила пресс-секретарь.

Между тем, по данным СМИ, в НАТО не рассматривают вторжение российских дронов на территорию Польши этой ночью как нападение на государство-члена Альянса.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в среду, что этой ночью впервые российские дроны были сбиты над территорией государства НАТО, однако, по его словам, причин для паники нет.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас после налета дронов РФ на Польшу заявила о преднамеренном и самом серьезномнарушении воздушного пространства государства Евросоюза со стороны России.

Президент Владимир Зеленский заявил, что по меньшей мере восемь ударных дронов этой ночью были нацелены в направлении Польши – глава государства ожидает, что россияне почувствуют последствия за свои злонамеренные действия.