Глава оборонного комитета Бундестага призвал НАТО сбивать дроны над Украиной

Председатель комитета Бундестага по вопросам обороны Томас Рёвекамп призывает к гораздо более решительному ответу на российские рои беспилотников.

Об этом он сказал в разговоре со Spiegel, передает "Европейская правда".

Он считает, что НАТО доказал способность отразить такую угрозу. "Однако перед нами все еще стоят очень серьезные вызовы в сфере противовоздушной обороны, особенно в противодействии массовой атаке беспилотников", – сказал Рёвекамп. Военные возможности в этой сфере должны быть расширены, и вклад Германии также должен быть увеличен.

По его мнению, "лучший способ борьбы с беспилотниками во время войны – это уничтожение их производственных мощностей и пусковых установок". Поэтому также важно, "чтобы партнеры по НАТО быстро оснастили Украину, чтобы она также могла принимать меры против этих целей на российской земле", продолжил политик правящей ХДС.

Рёвекамп также считает, что необходима координация внутри НАТО, чтобы определить, когда и над чьей территорией выполняются условия для военного противодействия атаке беспилотников: "Должна быть возможность, с согласия пострадавшей страны, такой как Украина, нейтрализовать беспилотники, которые угрожают территории НАТО, даже в их воздушном пространстве".

С последним требованием уже некоторое время выступает президент Украины Владимир Зеленский. В идеале он хотел бы, чтобы западные государства обеспечили бесполетную зону над Украиной.

Однако такие важные государства НАТО, как Германия и США, всегда отвергали эту идею, утверждая, что это напрямую втянуло бы их в войну с Россией. После телефонной конференции с главами европейских государств и правительств Зеленский подтвердил это в четверг.

Украина предлагает "защищать свое воздушное пространство скоординировано, продуманно и совместно", сказал он. Министр обороны Германии Борис Писториус дал уклончивый ответ в среду на вопрос о возможности сбивать российские беспилотники над территорией Украины.

В ночь со вторника на среду во время нападения России на Украину российские беспилотники 19 раз нарушили воздушное пространство Польши. Найдены обломки 17 дронов.

