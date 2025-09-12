Почему выбор Макроном нового премьера Франции критикуют даже его соратники

Нынешняя неделя дала старт мощному политическому кризису во Франции.

8 сентября – отставка правительства, а 10 сентября – массовые антиправительственные протесты "Заблокируем все" во Франции, вызванные планами правительства принять госбюджет на 2026 год, предусматривающий рекордное сокращение расходов. Днем позже на рассмотрение парламента внесли постановление об импичменте президента Франции.

Франция попала в долговую ловушку, из которой пока не может выбраться.

"Наша страна работает, думая, что становится богаче, но с каждым годом становится все беднее. Это тихая, подпольная, невидимая и невыносимая кровопотеря", – описывает ситуацию, в которую попала Франция, уже бывший премьер Франсуа Байру.

Он не первый глава французского правительства, который пытался существенно ограничить дефицит госбюджета.

В этом году Франсуа Байру также подготовил проект госбюджета "затягивания поясов" и еще до начала его рассмотрения понял, что принять такой документ будет невозможно – и поэтому совершил "политическое самоубийство", вынеся на рассмотрение депутатов вопрос о вотуме доверия своему правительству.

В результате Франция потеряла очередное правительство, обслуживание государственного долга становится дороже с каждым днем, и при этом в стране продолжаются масштабные протесты против политики урезания бюджетных расходов.

А главное – пропрезидентский блок и их союзники из партии "Республиканцы" не имеют большинства в парламенте, а соответственно – должны договариваться либо с левой, либо с ультраправой оппозицией. В то же время оппозиция уже живет в ожидании досрочных парламентских выборов – и поэтому не хочет брать на себя ответственность за такие очень непопулярные шаги.

В такой ситуации в начале недели оказался Эммануэль Макрон – он должен был определиться с кандидатурой нового премьер-министра, способного решить эти проблемы.

И выбор президента пал на его многолетнего соратника – министра обороны Себастьяна Лекорню, который начинает свою работу на посту главы правительства, имея крайне низкие показатели общественной поддержки.

Политик, который начинал свою карьеру в правой партии "Республиканцы", однако в 2017 году, сразу после первой победы Макрона, перешел в президентский лагерь, получив должность в правительстве – и за это был исключен из рядов родной партии. А после чего – вступил в президентскую партию "Вперед!" (нынешнее название – "Возрождение").

С тех пор Лекорню установил настоящий рекорд – ему удалось поработать во всех правительствах времен президентства Макрона. В пропрезидентском блоке неофициально признают: они недовольны назначением, в котором главным критерием является лично лояльность и "удобство" для президента.

В нынешних условиях такая репутация может восприниматься скорее как недостаток. Новому премьер-министру будет очень непросто найти общий язык с оппозицией.

А прежде всего – с левым политическим флангом. Ведь для французских левых Лекорню – это прежде всего политик, который выступает категорически против повышения налогов, голосовал против полной легализации однополых браков, а на посту министра экологии – резко снизил стоимость охотничьих лицензий, чем вызвал острую критику экологов.

Несмотря на это, президент Макрон рассчитывает, что новому главе правительства удастся перезагрузить отношения с оппозицией.

В его пользу играет умение работать в очень неблагоприятных условиях. Достаточно лишь вспомнить, что Лекорню занимал пост министра обороны с начала полномасштабного вторжения РФ, курируя в том числе военную помощь Украине. А также – дав старт срочной модернизации армии Франции.

