В Польше срезали крест с украинской церкви, посольство Украины требует действий

В польской Легнице неизвестные лица повредили крышу и срезали крест с главного купола Украинской Греко-Католической церкви Успения Пресвятой Богородицы.

Об этом на своей странице в Facebook, написал посол Украины в Польше Василий Боднар, передает "Европейская правда".

"Хочу выразить свою обеспокоенность и возмущение украинской общины в Польше", – написал он.

По словам посла, посольство Украины в срочном порядке направило ноту в МИД Республики Польша, а Генеральное консульство Украины во Вроцлаве обратилось в местные правоохранительные органы с требованием принять все необходимые меры реагирования и привлечь к ответственности преступников.

"Обращаюсь к правоохранительным органам Республики Польша публично – сделайте все, чтобы это и все подобные преступления против украинцев и украинства дошли до логического завершения – приговоров суда в соответствии с законодательством Польши", – призвал Боднар.

"Призываю польских друзей и партнеров уже реагировать на антиукраинские тенденции в польском обществе. Убеждены, что для польского народа, так же как для украинского, повреждение церквей недопустимо ни при каких условиях", – подчеркнул он.

В августе сообщалось, что в Польше расследуют инцидент с памятником жертвам Волынской трагедии, на котором нарисовали революционный красно-черный флаг ОУН и оставили надпись "Слава УПА".

Полиция Польши 13 августа заявила о задержании двух 17-летних украинцев, которые, как утверждается, рисовали красно-черные флаги и оставляли "бандеровские лозунги" на зданиях и в местах памяти жертв Волынской трагедии.