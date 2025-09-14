Экс-глава МИД Германии считает, что миротворцы ООН могут быть развернуты в Украине после войны

Президент Генеральной ассамблеи ООН и бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок потенциально может представить развертывание миротворческих сил ООН в Украине для обеспечения перемирия и послевоенного мира, если это поддержит большинство государств-членов ООН.

Ее слова цитирует DW, пишет "Европейская правда".

Бывшая глава МИД Германии Бербок, которую 9 сентября избрали президентом Генассамблеи ООН, поделилась своим видением участия ООН в восстановлении мира в Украине.

"Если мирный договор будет заключен, его нужно закрепить наилучшим образом. И если большинство государств-членов решат, что для этого нужны "голубые каски" (миротворцы ООН – Ред.), то это, надеемся, обеспечит длительный мир", – сказала она.

Бербок отметила, что такие миротворческие миссии "необходимы как никогда ранее, и не только в отношении европейского континента".

Напомним, 4 сентября по итогам встречи "коалиции решительных" президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности политического предложения 35 лидеров предоставить Украине гарантии безопасности, причем 26 стран выразили готовность либо направить войска, либо предоставить определенные средства в поддержку сил гарантирования.

По его словам, вклад США будет окончательно определен в ближайшие недели.

А президент Владимир Зеленский рассказал, что участники саммита "коалиции решительных" в Париже во время беседы с президентом США Дональдом Трампом обсудили пути прекращения российской агрессии и гарантии безопасности для Украины.

Рекомендуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Коалиция нерешительных. Какие гарантии безопасности готовят для Украины государства Европы и США