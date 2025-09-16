В Польше рассказали подробности о дроне, который сбили над центром Варшавы

Беспилотник, который летал над правительственными зданиями и президентской резиденцией в польской столице Варшаве, не представлял угрозы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил представитель командования Службы государственной охраны полковник Богуслав Пиурковский, которого цитирует Polsat News.

Дрон был замечен в понедельник над правительственными зданиями на улице Парковой и над Бельведерским дворцом в Варшаве.

"Сотрудники Службы государственной охраны, которые патрулировали территорию, заметили беспилотник. Лица, управлявшие летательным аппаратом, были задержаны на месте преступления и переданы полиции. Угрозы для объекта не было", – рассказал Пиурковский.

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел и администрации Каролина Галецкая подтвердила этот инцидент и задержание двух человек.

"Служба охраны президента и службы Министерства внутренних дел и администрации действуют и охраняют важнейшие объекты в стране. Это показывает, что Польша является безопасной", – сказал заместитель министра внутренних дел и администрации Вислав Щепанский в эфире Polsat News.

Об инциденте стало известно после того, как на прошлой неделе польское воздушное пространство нарушили почти два десятка российских беспилотников, залетевших из Украины и Беларуси.

В ответ генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический Альянс решил начать операцию под названием "Восточный страж".

Уже 13 сентября в Польше сообщили о фактическом старте анонсированной миссии.