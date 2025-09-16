В Британии выросло число американцев, просящих о гражданстве после прихода Трампа

С момента возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом в начале этого года все больше американцев подают заявки на получение британского гражданства.

Об этом говорится в публикации Politico, пишет "Европейская правда".

По данным Министерства внутренних дел Великобритании, количество заявлений на получение гражданства от граждан США выросло на 50%, а с апреля по июнь было подано рекордное количество заявлений – 2194, по сравнению с 1465 за тот же период прошлого года.

Мэр Лондона Садик Хан, ярый критик президента США, заявил, что эти цифры отражают "либеральные ценности" столицы.

"Выдающиеся деятели США и Великобритании намеренно унижают нашу страну, а особенно нашу столицу", – заявил Хан в интервью газете Guardian в понедельник вечером, подчеркнув, что последние статистические данные доказали их неправоту.

С начала 2025 года Министерство внутренних дел получило заявки на получение гражданства от 4125 граждан США, что на 40% больше, чем в 2024 году.

"Для многих американцев, с которыми я разговариваю, это связано с нашими ценностями", – добавил мэр Лондона накануне исторического второго государственного визита Трампа, который начнется во вторник.

"Помимо того, что Лондон является финансовым, юридическим и правительственным центром Великобритании, мы предлагаем экосистему, которая не имеет аналогов в мире, от наших замечательных университетов до нашей культуры и креативных индустрий", – добавил он.

Президент США прибывает в Великобританию во вторник с государственным визитом, который продлится 17-19 сентября.

Трамп станет первым президентом США, который совершит два государственных визита в Великобританию. Это визиты высочайшего уровня, которые предусматривают участие монархов и несколькодневную программу.