Болгария арестовала российского судовладельца в связи с кровавым взрывом в порту Бейрута

Болгарская полиция арестовала российского владельца судна, которое привезло взрывчатые материалы, взорвавшиеся в порту Бейрута в августе 2020 года, в результате чего погибло более 200 человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Болгарское национальное радио.

Игорь Гречушкин – российский бизнесмен, проживающий на Кипре, – был задержан для возможной экстрадиции в Ливан, где его разыскивают за участие во взрыве.

Сухогруз Rhosus перевозил 2750 тонн аммиачной селитры, которые вызвали разрушительный взрыв в порту Бейрута в 2020 году.

Интерпол выдал ордер на арест Гречушкина, так же, как и на капитана судна Бориса Прокошева, тоже российского гражданина.

В Ливане намерены требовать экстрадицию Гречушкина. В случае, если их требование не будет удовлетворено, есть возможность для прибытия ливанских следователей в Софию, чтобы на месте допросить российского бизнесмена.

Гречушкин, который также имеет вид на жительство на Кипре, был задержан в начале сентября в аэропорту Софии, куда он прилетел авиарейсом из островного государства.

Городской суд Софии постановил, что мужчина может содержаться под стражей до 40 дней, сообщает Reuters.

В течение периода временного содержания под стражей компетентные органы Ливана должны предоставить прокуратуре запрос об экстрадиции и сопроводительные документы.

Взрыв, который произошел 4 августа 2020 года, привел к гибели по меньшей мере 218 человек и ранению более 6000.