США объяснили, почему их военные наблюдали за учениями "Запад" в Беларуси

Пентагон подтвердил, что американские военные в понедельник наблюдали за совместными военными учениями России и Беларуси "Запад-2025", приняв приглашение белорусской стороны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Представитель Пентагона Шон Парнелл сказал журналистам, что посольство США в Минске "получило приглашение на имя нашего военного атташе принять участие в военных учениях "Запад-2025" в Беларуси".

"Мы приняли это приглашение, учитывая недавние плодотворные двусторонние контакты между нашими странами", – добавил он.

По словам Парнелла, присутствие иностранных представителей на военных учениях "является обычной практикой среди военных", а из-за совпадения сроков вместе с военным атташе США присутствовал и его уходящий в отставку предшественник.

Белорусская пропаганда в понедельник распространила кадры, где министр обороны Беларуси Виктор Хренин лично приветствует двух американских офицеров на полигоне, а те жмут ему руку и на русском языке благодарят за приглашение.

Последний раз США наблюдали за белорусско-российскими учениями "Запад" в Беларуси в 2021 году – последнем перед полномасштабным вторжением России в Украину.

Присутствие американских офицеров стало последним признаком потепления отношений между Вашингтоном и Минском. В частности, США сняли санкции с белорусской государственной авиакомпании "Белавиа", а режим Александра Лукашенко освободил 52 политзаключенных.