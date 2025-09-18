Три четверти румын считают, что война в Украине напрямую влияет на их страну

Почти 75% румын считают, что война в Украине влияет на Румынию в очень большой и достаточно большой степени.

Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствуют результаты опроса Inscop Research, которые публикует Digi24.

По словам директора Inscop Ремуса Штефуряка, результаты опроса показывают, что тревога румын вызвана в основном двумя факторами: первым является "безопасность страны в условиях риска расширения конфликта", а вторым – экономический кризис: цены на энергоносители, инфляция и т. д.

"75% румын считают, что война в Украине влияет на Румынию в очень большой и достаточно большой степени. Мнения распределены равномерно среди различных социально-демографических групп, что показывает, что последствия конфликта, развязанного Россией, глубоко ощущаются населением Румынии. Беспокойство граждан вызвано в основном двумя факторами: безопасность страны в условиях риска расширения конфликта и экономический кризис (цены на энергоносители, инфляция)", – заявил Штефуряк.

В частности, 43,5% румын считают безопасность Румынии и риск расширения конфликта самым большим вопросом, беспокоящим в связи с войной в Украине.

По словам Штефуряка, более обеспокоены риском расширения конфликта избиратели партии PSD (Социал-демократическая партия), женщины, люди старше 60 лет, жители Бухареста и крупных городов, а также люди с высшим образованием.

36,2% опрошенных назвали экономический кризис (цены на энергоносители, инфляцию) самым большим вопросом, беспокоящим в связи с войной в Украине.

Румынский социолог добавляет, что к этой группе респондентов относятся в основном избиратели ультраправой партии AUR, молодые люди в возрасте 18-29 лет, люди с начальным образованием, жители сельских районов и государственные служащие.

Данные были собраны в период с 1 по 9 сентября 2025 года с помощью анкетирования.

Напомним, что опрос социологической компании Avangarde из Бухареста показал, что почти половина румын поддерживают объединение с Молдовой.

СМИ ранее обратили внимание, что президент Румынии впервые за последние годы не направил публичное поздравление по случаю Дня независимости Молдовы, что расценили как "сигнал унионизма" – объединения Молдовы с Румынией.

Недавний опрос показал, что абсолютное большинство молдаван выступают против объединения страны с Румынией, тогда как треть – поддерживают такую идею.