Великобритания и США подписали "соглашение о технологическом процветании"

Великобритания и Соединенные Штаты подписали так называемое "соглашение о технологическом процветании", что произошло во время государственного визита Дональда Трампа в Соединенное Королевство.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали "соглашение о технологическом процветании", которое предусматривает углубленное сотрудничество стран в таких сферах, как квантовые компьютеры, ядерная энергетика и искусственный интеллект.

Стармер заявил, что это самое масштабное подобное соглашение в истории Великобритании и оно обеспечит "миллиардные потоки в обе стороны через Атлантический океан" и инвестиции в Великобританию, которые окажут ощутимое влияние на жизнь людей.

Параллельно ряд американских технологических гигантов анонсировали инвестиции в Великобританию.

Microsoft анонсировал пакет инвестиций объемом 30 млрд долларов, который будет самым масштабным за пределами США; Google обещает около 6 млрд долларов на исследовательскую работу в сфере искусственного интеллекта и инфраструктуры; Nvidia – 500 миллионов на развитие сети дата-центров.

Напомним, Дональд Трамп прибыл в Великобританию еще в среду. Помимо официальной церемонии, его там встретили акциями протеста. Группу людей задержали из-за появления фото Трампа с Эпштейном в Виндзорском замке.

Король Великобритании Чарльз III на встрече с Трампом заявил о поддержке Украины.