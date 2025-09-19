FT: ради санкций против России ЕС планирует разморозить 550 млн евро для Венгрии

Европейская комиссия планирует разморозить около 550 млн евро из фондов ЕС для Венгрии, поскольку Брюссель стремится преодолеть вето премьер-министра Виктора Орбана на дополнительные санкции против России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации издания Financial Times.

Европейский Союз может одобрить новые санкции только единогласно, а Венгрия и Словакия угрожают ветировать эти меры.

Послы ЕС обсудили ряд ограничительных мер, представленных комиссией в пятницу.

На этой неделе комиссия заявила, что новые санкции будут направлены на "криптовалюту, банки и энергетику" и ускорят отказ ЕС от импорта российского ископаемого топлива, который запланирован на 2027 год.

Виктор Орбан, которому в следующем году предстоит участвовать в парламентских выборах, неоднократно отказывался уменьшать зависимость своей страны от дешевого импорта энергоносителей из России и неоднократно откладывал принятие санкций против Москвы.

Брюссель заморозил около 22 млрд евро средств ЕС, предназначенных для Венгрии в 2022 году, из-за обеспокоенности независимостью судебной власти, правом на убежище, дискриминацией ЛГБТ+ и академической независимостью.

Однако комиссия постепенно разморозила эти средства, чтобы успокоить Орбана: в 2023 году был разморожен транш в размере 10 млрд евро, чтобы Будапешт отказался от вето на помощь Украине.

Ранее в этом году страна получила еще 157 млн евро, воспользовавшись юридической лазейкой, которая позволяет Венгрии переводить замороженные средства на другие программы.

Это та самая лазейка, которую Будапешт пытается снова использовать. В мае Венгрия запросила 605 млн евро в рамках более широкого "промежуточного" пересмотра того, как страны расходуют свою долю общего бюджета ЕС.

После месяцев переговоров Брюссель готов разрешить Будапешту получить большую часть запрашиваемых средств, или около 550 млн евро, по словам двух человек, знакомых с ходом обсуждений.

Напомним, Еврокомиссия в пятницу представила предложение 19-го пакета санкций против России. В его рамках ЕК предлагает запретить импорт российского сжиженного газа (СПГ) на свою территорию до 1 января 2027 года.

Также Еврокомиссия предлагает существенно расширить список подсанкционных "теневых судов" РФ и наказать НПЗ, нефтетрейдеров и нефтехимические компании в третьих странах, в частности, в Китае.

Кроме того, Еврокомиссия предлагает дополнительно усилить предохранители от обхода санкций, впервые ударив по криптобиржам.