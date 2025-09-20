Зеленский: Трамп может подтолкнуть Европу отказаться от энергоресурсов РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что обеспечить отказ европейских стран от энергоресурсов РФ – сложный процесс, однако, если президент США Дональд Трамп будет предпринимать серьезные шаги, то он больше подтолкнет к этому некоторые европейские государства.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, цитирует Интерфакс-Украина, пишет "Европейская правда".

Зеленский заявил, что Украина поддерживает позицию Трампа и со своей стороны работает с европейскими странами, чтобы они все больше отказывались от энергоресурсов РФ.

"Но обеспечить это – очень сложный процесс. Главное – это результат. Я считаю, что наоборот – если президент Трамп будет делать свои серьезные шаги, он больше подтолкнет некоторые европейские государства, которые занимаются энергоэкономикой с РФ", – отметил он.

По словам президента, он считает, что Словакия будет близка к этому, поскольку все смотрят на США.

"Орбан же не может остаться один. Ну там не только, кстати, Орбан или Венгрия. Венгрия и Словакия. Есть некоторые другие страны, которые также предоставляют соответствующую инфраструктуру для всего этого, для "русских" энергоресурсов. Мы очень хотим, чтобы они не связывали эти процессы. Они должны идти параллельно, чтобы приблизить мир", – добавил Зеленский.

В последнее время из Вашингтона раздавались сигналы, что Трамп созревает к решению о санкциях против России, но пока этого так и не произошло. В то же время президент США требует от Европы полностью прекратить покупку российских энергоресурсов – как предпосылку для американских санкций.

Недавно он в очередной раз дал понять, что считает фактор российских доходов от продажи энергоресурсов одним из ключевых в вопросе прекращения российско-украинской войны.