Сырский обсудил с румынским визави противодействие беспилотникам России

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский в понедельник сообщил о телефонном разговоре с начальником Штаба обороны Вооруженных сил Румынии Георгице Владом.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении на Facebook-странице Главнокомандующего ВСУ.

Как отмечается, украинский и румынский генералы обсудили ситуацию на фронте и ключевые потребности Вооруженных Сил Украины.

"Обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес, в частности в контексте совместного противодействия угрозам, связанным с пересечением украинско-румынской границы средствами воздушного нападения российского агрессора", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что главнокомандующий ВСУ поблагодарил руководство Румынии и румынский народ за политическую поддержку Украины и военную помощь.

В субботу, 13 сентября, румынские власти выпустили сообщение RO-Alert для северного района Тульчанского уезда, информируя граждан о том, что существует вероятность падения объектов из воздушного пространства.

Министр иностранных дел Румынии Оана Цою рассказала о намерении поднять на заседании Генассамблеи ООН вопрос провокаций РФ с дронами.