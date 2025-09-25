Навроцкому не понравились слова Зеленского о способности Польши сбивать дроны

Польский президент Кароль Навроцкий сказал, что ему не понравилось, как украинский визави Владимир Зеленский прокомментировал сбивание российских дронов над Польшей.

Как пишет "Европейская правда", об этом Навроцкий сказал в интервью порталу Fakt.

Навроцкий прокомментировал слова Зеленского в последнем интервью Sky News, где тот говорил, что Польша не находится в состоянии войны и не готова к массовым налетам беспилотников.

"Но даже если сравнить: 810 (атаковали Украину. – Ред.), а мы сбили более 700, а у них было, кажется, 19 дронов и сбили четыре. У них не было ракет или баллистики. И, конечно, они не смогут спасти людей, если произойдет массированное нападение", – сказал украинский президент.

Навроцкий сказал, что ему "не понравились эти слова президента Зеленского", хотя он и понимает, что Зеленский имел в виду опыт, который приобрела Украина кровью своих солдат и гражданских.

По его мнению, президент Украины имел в виду необходимость Польши иметь более эффективные средства противодействия дронам, "хотя признаю, что он мог бы выразить это иначе".

"Развитие антидронных войск и в целом вооруженных сил Украины возможно благодаря большой солидарности европейских стран и стран за пределами Европейского Союза, поддержке, которую мы оказываем Украине. Это заявление могло быть высказано в более дипломатичном тоне", – добавил Навроцкий.

Как известно, 10 сентября российские беспилотники в количестве около двух десятков впервые массово залетели на территорию Польши. Некоторые из них залетели почти на 300 км вглубь от восточной границы.

18 сентября Украина и Польша договорились о создании совместной оперативной группы по беспилотным авиационным системам, в состав которой войдут представители украинских и польских вооруженных сил.

