Почему "дроновая провокация" РФ провалилась и как повлияла на отношения Польши с Украиной

Российская атака дронов на Польшу в ночь на 10 сентября, а также последующие российские провокации в воздушном пространстве Эстонии, Румынии, Дании, Норвегии привлекают постоянное внимание западных СМИ и политиков.

В чем заключается игра Путина? Адекватно ли реагируют страны Запада? И что все это означает для дальнейшего хода войны в Украине?

Председатель правления Фонда Стефана Батория (Польша) Эдвин Бендик сосредоточился на Польше, чтобы найти ответы на эти вопросы. Результаты его работы – в статье Дроны, "разбудившие" Польшу: удалось ли РФ рассорить Украину с союзниками. Далее – краткое изложение.

Ответ Польши состоит не только из военной составляющей, которая, по мнению экспертов, была успешной, но и из политической – страны НАТО продемонстрировали единство.

Следует учитывать, что потенциал сдерживания России базируется главным образом на гарантиях союзников Польши и союзническом единстве в рамках НАТО и ЕС.

Напомним, что первый выстрел сделал голландский самолет, в операции участвовали самолеты других стран, а в результате атаки свои самолеты в Польшу отправили Франция и Великобритания, ядерные державы.

Их присутствие сигнализирует, что стоимость атаки для России возрастет из-за риска универсализации ответа. Эти конкретные решения Франции, Великобритании, а также Чехии были подкреплены однозначными заявлениями о политической поддержке.

Также возможностью продемонстрировать союзническое единство стала реакция на запуск статьи 4 Договора о Североатлантическом союзе. Это означает начало консультаций между союзниками и повышение готовности к сотрудничеству, и можно сказать, что это предшествует статье 5, которая обязывает союзные государства оказывать непосредственную помощь в случае вооруженного нападения.

Стоит добавить, что 10 сентября председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своей речи о состоянии Евросоюза упомянула о российской провокации, предупредив Москву, что Союз будет защищать каждый квадратный сантиметр европейской территории.

Благодаря провокации против Польши Россия попыталась расколоть польское общество.

В социальных сетях появились сообщения, что на самом деле мы имели дело с украинской провокацией, потому что именно Украина заинтересована в непосредственном вовлечении Польши и НАТО в войну.

Также распространялись сообщения о том, что НАТО не сработало и является слабым, что польское правительство тоже не справляется.

Но власть и общество продемонстрировали единство.

Символическим жестом единства между правительством и президентом стала фотография, на которой глава МИД Радослав Сикорский пожимает руку президенту Каролю Навроцкому в Вашингтоне во время визита по случаю Генассамблеи ООН.

Исследование общественного мнения, проведенное IBRiS, показывает, что 82% опрошенных не сомневаются, что атака дронов была не ошибкой, а целенаправленной российской провокацией.

Кроме того, дроновая провокация РФ положительно повлияла на динамику политических отношений Польши и Украины. 18 сентября в Киев прибыл польский вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, где подписал соглашение о сотрудничестве.

В частности, в сфере подготовки по противодроновой обороне, развития совместных технологий, военного и других форм сотрудничества.

Это очень обнадеживающие сигналы, поскольку они свидетельствуют о существенном изменении перспективы в отношении Украины.

Но процесс интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО будет зависеть и от украинских экспертов, которые должны предоставлять своим европейским коллегам аргументы в пользу деэскалации, а не эскалации – как лучшего ответа на российскую угрозу (даже если это было бы правдой).

