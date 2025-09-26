Трамп говорит, что не позволит Израилю аннексировать Западный берег реки Иордан

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что не позволит Израилю аннексировать оккупированный Западный берег реки Иордан, проведя редкую "красную линию" в отношении действий Израиля на палестинской территории.

Как пишет "Европейская правда", об этом Трамп сказал в Овальном кабинете, его слова приводит CNN.

Его слова прозвучали после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в среду в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею ООН и для встречи с президентом Трампом.

"Я не позволю Израилю аннексировать Западный берег. Нет, я этого не позволю. Этого не произойдет", – сказал Трамп, подтвердив, что ранее в тот день обсуждал этот вопрос с Нетаньяху.

"Этого уже достаточно. Пришло время остановиться", – добавил он.

Его заявление сигнализирует о согласованности с позициями многих западных и арабских стран, которые предупреждали, что любая аннексия этой территории Израилем фактически уничтожит идею создания Палестинского государства.

Администрация Трампа все больше оказывается в международной изоляции, в том числе и среди ключевых союзников, из-за перспективы создания Палестинского государства и из-за своей поддержки разрушения Газы Израилем, которое расследование ООН назвало геноцидом.

Заявление Трампа также прозвучало после того, как его администрация во вторник предложила арабским лидерам 21-пунктный план завершения войны в Газе. Это привело к обмену идеями между лидерами о том, как согласовать окончательное предложение, которое потенциально могло бы положить конец конфликту.

Как известно, в последние дни ряд государств, в том числе Франция, объявили о признании Палестинского государства.

Этому предшествовало постепенное усиление критики со стороны многих западных столиц в адрес Израиля из-за обострения гуманитарной катастрофы в секторе Газа.

Париж считает, что признание Палестины означает конец ХАМАС и безопасность для Израиля.