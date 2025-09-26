СМИ: Румыния стремится производить дроны с Украиной за средства ЕС

Румыния стремится сотрудничать с Украиной в создании беспилотников в рамках нового механизма финансирования обороны Европейского Союза.

Об этом агентству Reuters рассказал источник в румынском правительстве, сообщает "Европейская правда".

За последние годы российские беспилотники, которые атакуют Украину, неоднократно нарушали воздушное пространство Румынии, а обломки падали на ее территорию более 20 раз.

"Нам нужно больше средств противовоздушной обороны, их нет ни у кого", – заявил агентству Reuters источник в румынском правительстве по вопросам обороны.

Источник сообщил, что Румыния ведет переговоры с Украиной, чья технология дронов была "широкомасштабно испытана в бою", о производстве беспилотников в рамках проекта, который будет финансироваться в рамках инициативы ЕС по перевооружению SAFE.

Румыния получит 16,6 млрд евро в рамках программы SAFE.

Сейчас румынская противовоздушная оборона включает истребители F-16, системы Patriot, ракетные пусковые установки HIMARS компании Lockheed Martin, южнокорейские ракеты класса "земля-воздух" малой дальности Chiron и немецкие зенитные пушки Gepard.

Напомним, в мае тогдашний временный президент Румынии Илие Боложан подписал закон, который расширил полномочия армии и позволил сбивать БПЛА, незаконно находящиеся в воздушном пространстве страны.

Также стоит отметить, что 13 сентября румынское воздушное пространство нарушил российский беспилотник.