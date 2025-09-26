В Сербии задержали двух кураторов "лагерей" для пророссийских протестов в Молдове

Сербская полиция в пятницу арестовала двух человек, которых обвиняют в проведении "боевой тактической подготовки" для десятков протестующих накануне напряженных парламентских выборов в Молдове.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило Министерство внутренних дел Сербии.

Двое граждан Сербии 1978 и 1988 годов рождения, имена которых сербские правоохранители не раскрывают, обвиняются в организации и финансировании антиполицейских тренировок вблизи города Лозница на западе Сербии.

"Тренировки, как подозревается, проводились с 16 июля по 12 сентября для 150-170 граждан Молдовы и Румынии", – говорится в сообщении.

Там добавили, что во время обыска квартиры подозреваемых были изъяты ноутбуки, мобильные телефоны и радиочастотное устройство для отслеживания, а у одного из подозреваемых также был обнаружен пистолет.

Мужчинам позже должны объявить обвинения в организации участия в войне или вооруженном конфликте в иностранном государстве.

В понедельник правоохранители Молдовы задержали 74 человека, связанные с программой подготовки протестующих в Сербии.

По данным следователей, Россия планировала научить молдавскую молодежь в Сербии тактике, которую можно использовать против полиции во время протестов.

Власти Молдовы заявили о российском вмешательстве в выборы в попытке привести к власти пророссийские силы и угрозу для независимости и европейского курса страны.

Об угрозах, которые несут Украине результаты парламентских выборов в Молдове, и о вероятных сценариях, читайте в аналитике редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко – Додон и ультраправые на службе Кремля: кто может выиграть в Молдове и чем это грозит Украине.