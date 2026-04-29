Европарламент 30 апреля будет голосовать за резолюцию о трибунале для Путина

В четверг, 30 апреля, Европейский парламент на пленарном заседании в Страсбурге планирует утвердить резолюцию, которая, в частности, призовет как можно быстрее ввести в действие Спецтрибунал по преступлению агрессии против Украины.

Об этом передает корреспондент "Европейской правды" из Страсбурга.

Европарламент готовит резолюцию, в которой призовет как можно быстрее довести до конца создание Спецтрибунала для Путина.

Голосование за резолюцию состоится в четверг, 30 апреля с 13 до 14 часов по киевскому времени.

В проекте резолюции "Обеспечение ответственности и правосудия в ответ на продолжающиеся атаки России против гражданского населения в Украине", текст которой есть в распоряжении "Европейской правды", отмечается, что "Европарламент поддерживает подписание ЕС Расширенного частичного соглашения о Специальном трибунале по преступлению агрессии против Украины с целью обретения ЕС полноправного членства в его руководящем комитете".

Также Европарламент хочет призвать все государства-члены ЕС присоединиться к этому соглашению.

Кроме этого, евродепутаты планируют приветствовать обязательства Нидерландов принять начальную фазу Специального трибунала и призовут активизировать усилия для завершения предложения по размещению второй фазы.

"Европарламент призывает ЕС и его государства-члены продолжать поддерживать создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и ввести его в действие как можно быстрее", – говорится в проекте резолюции.

Также парламент призовет Еврокомиссию "обеспечить постоянное финансирование Международного центра по преследованию за преступления агрессии против Украины после декабря 2026 года и гарантировать, что собранные доказательства полностью могут быть переданы будущему Специальному трибуналу".

"Европарламент отмечает, что ответственность должна распространяться на всех, кто имеет возможность контролировать или руководить преступлением агрессии, включая высшее политическое и военное руководство... Ответственность также должна охватывать судей Конституционного Суда РФ и членов Государственной думы, чьи решения санкционировали аннексию украинских территорий", – говорится в документе.

Как сообщала "Европейская правда", в Офисе президента Украины рассказали, какие этапы необходимо преодолеть на пути к полноценному запуску Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Напомним, 14-15 мая в Кишиневе Совет Европы должен сделать следующий шаг к запуску Спецтрибунала и заключить соглашение о его руководящем комитете.

Недавно о намерениях присоединиться к соглашению о создании Спецтрибунала по преступлению агрессии РФ объявили Греция и Чехия, в целом увеличивая количество подписантов до 33.

Читайте также: Нежелательный трибунал. Кто в Европе тормозит суд над Путиным, а кто – помогает Украине.