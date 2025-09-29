Как Санду победила Путина и какими могут быть последствия этой победы

О том, что выборы в Молдове будут определять будущее не только этой страны, говорили много, и не без оснований. Для Киева голосование 28 сентября имело особое значение, ведь выборы в Молдове определяли также европейское будущее Украины.

Сохранение проевропейского правительства Молдовы было одним из условий успеха евроинтеграции Украины. Это условие выполнено.

Обо всем этом, о роли российской "сети Шора", а также о том, что позволило президенту Молдовы одержать эту историческую победу, читайте в аналитике редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Триумф Санду, провал Кремля. Как Молдова удержалась на пути в ЕС и какие вызовы это создает. Далее – краткое изложение.

На парламентских выборах в Молдове выиграл тот, кто больше напугал своих избирателей, заставил их прийти на участки.

Именно об этом была реклама партии президента Маи Санду "Действие и солидарность" (PAS). Их лозунгом стала фраза "Второго тура не будет". То есть если не проголосуете сейчас – исторический шанс будет упущен.

Но убеждение "своих" было не единственной составляющей сенсационной победы PAS. Вторая составляющая – жесткость в обращении с "не своими".

В целом нужно признать, что эти выборы были очень далеки от идеальной картины, которую рисуют стандарты демократии.

Проевропейская власть в борьбе со сторонниками РФ пересекла немало красных линий.

Например, к гонке допустили далеко не всех.

Теперь все обиженные партии могут жаловаться в Европейский суд по правам человека, и даже выиграть у Молдовы и получить символическую компенсацию (такой случай уже был после выборов 2014 года, потому что в Молдове с выборов снимают не впервые). Но голосование уже не развернуть!

Еще одна показательная история – то, как ограничили голосование для жителей Приднестровья.

За два дня до выборов ЦИК перенесла ключевые участки на десятки километров от привычного местоположения, сделав их недоступными для большинства избирателей; а на те участки, которые остались на месте, в день голосования вдруг стало сложно попасть, потому что полиция якобы получила сообщение о минировании мостов через Днестр.

В целом все пророссийские регионы несколько "просели" по явке. Вероятно, отпали не реальные избиратели со своей политической позицией, а участники разоблаченной "сети Шора", которые готовы голосовать только за деньги.

Все эти ограничения не вызвали ни слова критики со стороны Запада.

Согласие ЕС терпеть нарушения имеет объяснение.

Во-первых, еще прошлогодние президентские выборы не оставили сомнений, что Молдова находится под гибридной атакой России. А пытаться играть в шахматы, когда с тобой играют в "Чапаева" (то есть соблюдать правила во всех деталях, когда более сильный соперник не считается ни с какими ограничениями) – это не всегда выигрышная стратегия.

Во-вторых, война – это период, когда ставки слишком высоки. В случае победы Кремля в Молдове последствия для Украины, для ее будущего и даже для линии фронта могли быть такими, что на этом фоне привычные правила кажутся менее весомыми.

Впрочем, теперь перед ЕС встал новый вызов.

На следующих выборах в Молдове, а также после того, как возобновится избирательный процесс – на выборах в Украине, ЕС может оказаться перед необходимостью восстановить красные линии, стертые в 2025 году. Потому что желающие не смотреть на правила будут и дальше. Даже тогда, когда это не будет продиктовано борьбой с россиянами.

А еще сенсацией парламентских выборов-2025 в Молдове стал высокий показатель партии Democrația Acasă (DA). Она позиционируется как партия унионистов – то есть выступает за ликвидацию независимости Молдовы и ее присоединение к Румынии.

Прорумынские граждане – это та группа молдаван, которая в целом относится к Украине как можно лучше, понимает роль России, трезво оценивает войну и т. д., однако ее лидер Василе Костюк – антиукраинский политик, который, скорее всего, связан с ФСБ.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Триумф Санду, провал Кремля. Как Молдова удержалась на пути в ЕС и какие вызовы это создает.