Мерц не верит в успех мирных переговоров, пока Россия имеет ресурсы на войну

Канцлер Германии Фридрих Мерц не думает, что с Россией удастся вести конструктивные переговоры о мире, пока она имеет ресурсы для ведения войны.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит Spiegel.

Канцлер назвал главу Кремля "вероятно, самым серьезным военным преступником нашего времени" и подчеркнул, что "не видит причин когда-либо верить Путину".

По его оценкам, сейчас правитель РФ не видит для себя причин идти на прекращение огня или полноценное мирное соглашение с Украиной.

"Мы должны создать основу для этого. Военным путем это будет непросто, но экономическим – это возможно... Я имею в виду экономическое истощение, которому мы должны способствовать", – отметил Мерц.

Он продолжил, что такими мерами могли бы быть, например, высокие тарифы против государств, которые активно торгуют с Россией.

Также Фридрих Мерц предложил швейцарскую Женеву в качестве места проведения переговоров между лидерами России и Украины. В то же время он считает "очевидным", что встреча Путина и Зеленского не состоится в ближайшее время.