Правительство Чехии решило ежегодно выделять на восстановление Украины более 40 млн евро

На своем заседании в среду правительство Чехии постановило, что в рамках программы восстановления Украины на период с 2026 по 2030 годы будет ежегодно выделяться один миллиард крон (более 40 млн евро).

Об этом сообщил министр иностранных дел Ян Липавский после заседания правительства, передает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Программа действует с 2023 года, и Чехия намерена и в дальнейшем использовать ее для восстановления Украины. По словам Липавского, благодаря программе Чехия также получит поддержку от Европейского Союза. В марте ЕС одобрил для Чехии два проекта на общую сумму четыре миллиарда крон.

Средства будут предоставлены через Национальный банк развития и также будут направлены на гуманитарные и восстановительные проекты. По словам министра, это "флагман доброго имени Чехии в мире".

С 2023 года и до этого года на программу ежегодно выделялось 500 миллионов крон.

Липавский напомнил, что в воскресенье исполняется шесть месяцев с тех пор, как Украина приняла американский план прекращения огня, в то время как Россия не проявляет никакой заинтересованности в прекращении войны.

Напомним, осенью в Чехии состоятся парламентские выборы. Экс-премьер Андрей Бабиш, чья партия ANO лидирует в опросах, заявлял, что в случае прихода к власти его правительство отменит инициативу по боеприпасам, которая помогает поставлять Украине артиллерийские снаряды.

Также Бабиш высказался против поддержки беженцев из Украины.